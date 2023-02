Lorella Cuccarini, addio Mediaset? Dove può andare

08 febbraio 2023 a

a

a

Lorella Cuccarini pronta a lasciare Mediaset? L'artista al momento è impegnata nel talent di Maria De Filippi, Amici. È stata proprio la conduttrice di Canale 5 ad averla voluta nel cast fisso del suo programma dopo l’addio della Cuccarini alla Rai tra mille polemiche. Adesso Giuseppe Candela e Alberto Dandolo su Dagospia rivelano di essere venuti a conoscenza di una voce di corridoio parecchio insistente. Una voce secondo cui presto la cantante e ballerina potrebbe tornare in Rai: “In Riviera si chiacchiera parecchio, c’è chi assicura che potrebbe tornare in Rai".

"Siamo in diretta?". Sanremo, paura in tv: accade l'impensabile

Su Dagospia, comunque, si specifica che al momento sul tavolo non c'è nessuna trattativa concreta per portare nell’Azienda Pubblica televisiva l’insegnante di canto di Amici. Si tratta solo di un'indiscrezione per ora. "Non ci sono accordi, trattative avviate o progetti stabiliti. Ma la conduttrice vorrebbe cambiare il finale della storia che l’aveva portata via da La Vita in Diretta", si legge sul portale di Roberto D'Agostino.

La "Polvere" di Olly invade Sanremo

Dagospia, poi, ha ricordato che in attesa dell’eventuale ritorno di Lorella Cuccarini in Rai i tantissimi fan potranno godersi la sua esibizione al fianco di Olly nella serata della kermesse musicale diretta e condotta da Amadeus dedicata ai duetti: "Venerdì Lorella Cuccarini tornerà a Sanremo per duettare con Olly”. I due canteranno "La notte vola", celebre pezzo della Cuccarini.