Sallusti zittisce la Fusani: "Non prendiamoci per i fondelli"

Volano stracci a Zona Bianca. Nella puntata di domenica 12 febbraio in onda su Rete 4 si parla di Sanremo. A scontrarsi Alessandro Sallusti e Claudia Fusani. Il direttore di Libero, in collegamento con Giuseppe Brindisi, spiega che quello che abbiamo visto sul palco dell'Ariston "non è il paese reale". Una frase che però Sallusti non fa in tempo a finire, che subito la Fusani lo interrompe: "Ma non fate i bigotti". "No, no - torna a dire la sua il direttore -. Nel paese reale il problema del transgender... due uomini che si baciano davanti a 14 milioni di persone non è il paese reale. È andato in onda il paese virtuale della sinistra".

Da qui la stoccata: "La sinistra avrà vinto la 73esima edizione del Festival musicale, ma domani mi auguro che a vincere la nona edizione delle elezioni in Lombardia e la 16esima del Lazio, perché il paese reale è una cosa e quello virtuale, al quale la sinistra è avvitata, è un altro. Non prendiamoci per i fondelli".

Ma Sallusti non risparmia Fedez. "È ignorante come una capra, è uno che non sa chi è Strehler, ha un solo problema, è il classico maschio italiano frustrato dal successo della moglie. Per cui deve strafare, non c'entra nulla il paese reale. Ma secondo te il paese reale è Fedez?". Una domanda a cui la Fusani fatica a rispondere. Sempre in studio, anche Vittorio Sgarbi sembra pensarla come Sallusti. Il critico d'arte contesta particolarmente Chiara Ferragni, "una capra inetta".