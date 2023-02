Domenica In, Mara Venier cancella Fedez: clamoroso su Rai 1

19 febbraio 2023 a

Sanremo 2023 è ancora al centro delle discussioni televisive. Non fa eccezione Domenica In, che ha dato spazio a quanto accaduto al Festival più di una settimana fa: in particolare Mara Venier ha ospitato Rosa Chemical, che ha fatto discutere soprattutto per il bacio in bocca con Fedez sul palco dell’Ariston. Quell’episodio ha dato il la a tante polemiche e forse addirittura a una mezza crisi tra il rapper e Chiara Ferragni, anche se molti ritengono che sia stata solo una sceneggiata.

Quando nello studio di Rai1 è stato citato il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, la Venier è subito intervenuta con decisione, spiegando di non voler mostrare quanto accaduto e quindi di non voler tornare su questa polemica. “Alt, io non manderò nulla di tutto questo. Mi interessa Rosa e la persona”, ha dichiarato la conduttrice, che poi ha aggiunto: “Non manderò nulla di tutto questo, ma manderò i baci che ci sono stati nel corso degli anni a Sanremo”.

L’impressione è che la Venier si sia voluta innanzitutto tutelare, dato che Fedez prima ancora di baciare Rosa Chemical aveva dato vita a una polemica politica particolarmente accesa: approfittando di un freestyle, aveva attaccato frontalmente diversi esponenti del governo. È chiaro che parlare di Fedez su Rai1 rischia di essere scivoloso in questo momento, di conseguenza la Venier ha preferito evitare qualsiasi problema.