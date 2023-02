L'aria che tira, Ghisleri: "Meloni-Cav, scambio di posizioni"

22 febbraio 2023 a

a

a

La guerra in Ucraina, la visita di Giorgia Meloni a Kiev, ma anche il discorso di Vladimir Putin alla Russia e i filo-putinisti in Italia. Sono gli argomenti trattati oggi 21 febbraio da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. E a proposito dei filo-putinisti italiani, Alessandra Ghisleri, che è in collegamento, cerca di fare chiarezza: "Mancano le istruzioni per l'uso per comprendere gli effetti veri di questa guerra", esordisce la sondaggista. "Accade che a tutto quello che c'è intorno alla guerra viene data la colpa, quindi l'aumento del gas, degli alimentari, l'inflazione, l'aumento del costo delle materie prime. Una guerra la cui fine si vede sempre più lontana", prosegue la direttrice di Euromedia research. "Le persone si sentono violabili e purtroppo non sanno bene come comportarsi e quindi tendono a proteggere il loro orticello, la loro casa, dimenticando che siamo in Europa e l'Europa è un fattore singolo. Sono preoccupati".

"Come può arrivare ai confini". Incubo-Putin, lo scenario di Italo Bocchino

Qui l'intervento di Alessandra Ghisleri a L'aria che tira

Il viaggio di oggi di Giorgia Meloni in Ucraina è significativo e "non scalfisce il suo rapporto con gli italiani", osserva Myrta Merlino che manda in onda le prime immagini del presidente del Consiglio italiano a Kiev. "Penso che essere qui possa aiutare anche gli italiani", ha detto la Meloni. Ecco, evidenzia la Ghisleri, è come se la moderazione di Fratelli d'Italia avesse sostituito quella di Forza Italia, "sembra ci sia un cambio di posizioni".