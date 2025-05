Jannik Sinner, il retroscena di Jacopo Berrettini: "Cosa ho visto in allenamento"

Chi ha avuto l'onore di ammirare da vicino Jannik Sinner è Jacopo Berrettini, fratello del più noto Matteo. Il 336 al mondo ha "riscaldato" l'altoatesino due ore prima del match dominato contro Casper Ruud a Roma. E ha raccontato di aver visto cose inumane: "Sicuramente una cosa impressionante è che sembra che giochi sempre al cesto, perché ha un tempo sulla palla e una capacità di controllare il suo corpo che è veramente inumana".

Jacopo berrettini ha paragonato Sinner a un altro grande della storia: Novak Djokovic. "Io ho giocato con gente molto forte e devo dire che come lui forse solo Djokovic mi ha dato questa impressione. Ogni palla che gli giochi dà l'idea che lui sappia già dove arriva, a che velocità, come rimbalza, cioè veramente, sembra che stia facendo cesto - ha spiegato -. Lui riesce in qualsiasi situazione ad arrivare e a tirare con una velocità e una pesantezza impressionante. Questa è l'impressione che dà anche durante i match, perché lo vedi che è in un controllo del suo corpo, dell'azione, del punto impressionante. Diciamo che tante persone colpiscono bene, ma poche persone arrivano così bene sulla palla e lui non a caso è il numero uno al mondo, però su questo è veramente speciale".