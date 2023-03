L'aria che tira, Merlino contro Piantedosi: "Quella frase..."

01 marzo 2023 a

A Myta Merlino non sono piaciute le dichiarazioni di Matteo Piantedosi sulla strage di migranti causata dal naufragio avvenuto al largo delle coste di Crotone. La giornalista di La7 ha aperto la puntata odierna de L’aria che tira con un intervento indirizzato proprio al ministro dell’Interno: “Siamo arrivati a 64 vittime e la cifra è destinata ad aumentare. La politica si interroga sulle parole di Piantedosi: ‘La disperazione non giustifica i viaggi in mare’”.

Per la Merlino si tratta di una frase “che fa male, non solo per la durezza di chi sembra rovesciare sulle vittime la responsabilità di quanto è successo, ma anche per la mancanza di risposte da parte di chi invece avrebbe il dovere di darle. L’idea - ha proseguito - che abbia torto chi decide di mettere in gioco la sua vita e quella dei suoi figli pur di trovare altrove una salvezza è dal mio punto di vista del tutto incomprensibile, devo dirlo. Almeno quanto l’idea che in qualche modo si possa impedire, a chi è davvero disperato, di tentare qualsiasi cosa pur di salvare sé stesso e le persone che ama”.

Inoltre la Merlino si è augurata che il ministro “voglia chiarire bene il senso delle sue parole, anche perché la tentazione di cercare altrove i responsabili e indicarli all’opinione pubblica è un’abitudine consolidata per chi stava all’opposizione, ma diventa assai stonata quando si è al governo, perché al governo gli altri siete voi - ha chiosato - e le risposte questa volta le aspettiamo noi”.