CartaBianca, Briatore rivela: "Cambiare auto? No, cosa accadrà"

Flavio Briatore non le manda a dire. L'ideologia green e le nuove regole per le auto che l'Unione Europea si appresta a varare di fatto potrebbero stravolgere il mercato dell'automotive nei prossimi anni. E di fatto le scelte che sta portando avanti Bruxelles potrebbero rappresentare una botta pesante sia per il settore industriale che per quello dei risparmi di milioni di italiani, costretti in un futuro nemmeno troppo lontano a dover cambiare auto.



E così Flavio Briatore a Carta Bianca dice la sua e svela un segreto di cui in pochi sono a conoscenza. L'ex manager di Formula 1 di fatto spiega come il mondo delle monoposto stia lavorando a un cambio radicale di paradigma sull'alimentazione dei motori. Le sue parole sono state abbastanza chiare: "La F1 sta sviluppando una benzina pulita a zero emissioni che sarà pronta nel 2026. I carburanti sintetici sostenibili sono una soluzione contro la CO2. Quando saranno pronti potremo usarli senza cambiare auto e senza bisogno di colonnine". Una svolta ulteriore, quella annunciata da Briatore che potrebbe cambiare ancora una volta tutto il settore automobilistico. Bisognerà attendere tre anni e capire quale possa essere davvero il carburante del futuro.