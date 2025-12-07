X Factor chiude col boom in chiaro

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“X Factor” - Tv8 e Sky Uno) Ottima chiusura per la 19esima edizione di “X Factor”. La finalissima di giovedì sera, tenutasi in Piazza Plebiscito a Napoli per il secondo anno consecutivo e trasmessa in diretta su Sky Uno e Tv8, è stata seguita da 1.764.000 spettatori (con 4.765.000 contatti unici) col 9.3% di share: quest’ultimo è il dato più alto delle ultime sette stagioni. Quest’edizione ha visto nei sette giorni il Live 6 totalizzare (pay+free) 2.007.000 spettatori medi, in crescita del +12% rispetto all’episodio precedente e +8% rispetto allo stesso episodio di un anno fa. Complessivamente per i Live Show 788mila spettatori medi su Pay tv e 737mila medi su Tv8, in crescita del +7%. Boom di voti da parte del pubblico da casa che, comprendendo anche i 9,2 milioni della finale (+40% rispetto alla finale del 2024), sono arrivati a un totale di quasi 30 milioni durante tutta l’edizione. Una formula quindi che continua a convincere e ad avere grande successo sia per i giudici ma anche per i concorrenti in gara, con la sorprendente vittoria dell’underdog di turno, la siciliana Rob.