Mario Giordano, schiaffo alla sinistra: "Piantedosi l'ha detta male. Ma..."

01 marzo 2023 a

Tuona contro chi attacca il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per la sua dichiarazione sul naufragio di Crotone, Mario Giordano in diretta a Fuori dal coro, su Rete 4, nella puntata del 28 febbraio: "La verità è che c'è solo un modo per fermare le stragi del mare ed è fermare le partenze. In queste ore c'è una grande polemica per le parole del ministro Piantedosi - 'la disperazione non può mai giustificare il mettere in pericolo la vita dei propri figli' - ora lui l'ha detta male perché così sembra che la colpa delle morti sia di chi è salito su quelle imbarcazioni con i propri figli", aggiunge il conduttore.

"Però ci sono le tragedie del mare perché ci sono le partenze", sottolinea ancora il conduttore di Fuori dal coro. "Guardate questi dati. Sono raddoppiate le partenze e sono raddoppiati i morti". Infatti, se si guardano i numeri si può vedere che nel 2016 ci sono stati 200mila sbarchi e 3800 morti. Nel 2022, centomila partenze e 1800 morti. Esattamente la metà.