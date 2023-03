Striscia la Notizia, ladre rom? Tripudio per Staffelli: scene mai viste a Milano

02 marzo 2023 a

Becca le borseggiatrici rom in metropolitana, ancora. Valerio Staffelli immortala tutto con le telecamere di Striscia la notizia e sulla banchina della stazione milanese si solleva un applauso da parte di tutti i passeggeri, mentre le ladruncole insultano e assaltano il cameraman del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci.

"Oggi inizieremo a interdire il loro operato proprio qua, dal centro", annuncia l'inviato di Striscia collegato a due passi da piazza Duomo, uno dei cuori della piccola criminalità milanese. "Vicino alla galleria Vittorio Emanuele notiamo un gruppone di signorine dalla mano lesta, pronte ad agire". Purtroppo, spiega, "con l'approvazione della legge Cartabia il reato di furto e borseggio non è più perseguibile d'ufficio, bensì saranno le vittime a dover denunciare le lestofanti e portarle in tribunale. Cosa che purtroppo succede assai di rado". Da qui, dunque, l'intervento di Striscia.





Staffelli scende in metropolitana e avvista due borseggiatrici, "già segnalate in superficie. Appena ci vedono, iniziano a coprirsi il volto". "Attenzione, stanno scendendo in banchina le ladre borseggiatrici - annuncia l'inviato di Striscia -. Si mettono dietro di voi quando salite, portano via il telefonino dalle tasche e dagli zaini. Oggi si ruba un po' meno". E nel vagone c'è chi grida, "Bravo!", "Grazie Staffelli!". Quando arriva la polizia locale, le ladruncole si esibiscono in gestacci, sfottò e frasi come"andiamo a rubare". Seguono calci all'operatore e bibite versate sulla sua testa, botte e insulti. Tutto il campionario dell'illegalità, a favor di telecamera. "L'unica cosa che le infastidisca", è l'amaro commento di Staffelli.