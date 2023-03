Mercalli, "evaporazione degli oceani": lo scenario apocalittico

06 marzo 2023 a

Luca Mercalli, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai tre, nella puntata del 5 marzo interviene sul cambiamento climatico cui stiamo ormai assistendo tra siccità ed eventi meteorologici estremi. "Nei giorni scorsi ha piovuto, ma non abbastanza", dice il conduttore. "Attualmente abbiamo una situazione molto critica al Nord Italia", spiega il climatologo, "sulle Alpi e nel bacino del Po, manca la metà della neve che dovremmo avere in questo momento che è il nostro serbatoio per l'estate. Quindi non stiamo ricaricando le falde dopo questo lungo periodo di stress idrico. Non piove come dovrebbe da quindici mesi", prosegue Mercalli. "Se non piove in primavera ci affacciamo all'estate 2023 con uno scenario inedito".

Inoltre, fa più caldo. "Il nostro Pianeta sta diventando rosso", quindi caldo. E "più caldo corrisponde a più evaporazione d'acqua dagli oceani", sottolinea il meteorologo. "La circolazione atmosferica può spostare la pioggia in certe regioni, facendole diventare addirittura eccessive, invece in altre le può far diminuire, portando alla desertificazione. C'è una distribuzione più irregolare delle piogge". Questo è lo scenario catastrofico che ci aspetta se non si interviene subito.

Rispetto al bando delle auto a benzina e diesel Mercalli commenta: "è come dire che al dottore che ti invita a fare la dieta si risponde 'domani, domani'".