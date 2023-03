Gardini contro Bonafè: "Zitti davanti a quella roba", rissa in tv

06 marzo 2023 a

Scontro da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata del 6 marzo tra Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia e Simona Bonafè del Pd sul corteo anti-fascista a Firenze: "Ho sentito slogan da brivido, inneggiavano alle Foibe, a Tito... E non ho sentito una parola di condanna. Nemmeno per chi ha messo i manifesti di Giorgia Meloni e Giuseppe Valditara a testa in giù al liceo Carducci di Milano". E ancora, tuona la Gardini: "I ragazzi dicevano che uccidere un fascista non è un reato, slogan che non si sentivano dagli anni Settanta".

E la risposta della piddina Simona Bonafè arriva subito e va in direzione opposta alla Gardini: "Io c'ero e queste cose non le ho sentite". Quindi cerca di tagliare corto: "E così comunque non ne usciamo. Ogni forma di violenza va condannata. Partiamo di questo presupposto", prosegue Simona Bonafè. Ma Elisabetta Gardini non ci sta e passa al contrattacco: "Non è accettabile quello che ha scritto la preside del liceo". "Questo lo pensa lei", la interrompe la dem. "Non ci deve essere indottrinamento a scuola", le ricorda la Gardini. Peraltro c'è un sondaggio uscito in questi giorni che rileva che gli italiani non vogliono che a scuola si faccia politica.