Benedetta Rossi massacrata: che disastro con la ricetta del lampredotto

06 marzo 2023 a

a

a

Guai a toccare il lampredotto. Ne sa qualcosa Benedetta Rossi, accusata persino dal Corriere della Sera di averla “fatta grossa”. La blogger da oltre 4 milioni di follower ha fatto arrabbiare e non poco i fiorentini per la sua ricetta su come cucinare il lampredotto, mostrando una trippa bianca immacolata. “Un piatto unico, saporito e sostanzioso - ha dichiarato la Rossi nel video - tipico toscano, che possiamo preparare a casa in poche mosse”.

"Ha avuto un crollo". Benedetta Rossi, il dramma dopo il lutto

Già definendolo un piatto toscano ha rischiato “l’incidente diplomatico”, dato che i fiorentini non sono per nulla propensi a “condividere” le loro tradizioni. Altro elemento di critica i 13 ingredienti citati dalla Rossi: “Si fa fatica ad arrivare a 13 ingredienti - si legge sul Corriere della Sera - anche contando l’acqua per il brodo, la rosetta e la carta gialla. La blogger però conosce quello ‘perfetto da gustare durante una passeggiata in mezzo ai monumenti ma anche in pausa pranzo’”.

"Non riesco a scrivere", il gravissimo lutto di Benedetta Rossi

Sempre il Corsera ha definito la parte dei condimenti “da sbellicare” perché la blogger “confonde salsa verde e piccante mischiando apollineo e dionisiaco. Quando conclude che ‘in alternativa, lo si può arricchire anche con la senape’, a parte la simpatica pietas per gli arricchiti in generale, a parte la fierezza del piatto che povero è e povero vuole orgogliosamente restare perché sennò c’è la bistecca, vien da pensare alle ragioni che hanno impedito ai tedeschi di mettere la salsa verde sul bratwurst o ai francesi l’olio d’oliva nelle baguette”.