Oggi è un altro giorno, Serena Bortone sbotta: "Smonto tutto"

08 marzo 2023 a

a

a

"Io adesso smonto tutto": Serena Bortone si è lasciata andare a un piccolo sfogo durante la sua trasmissione, Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1. Quella andata in onda questo pomeriggio, infatti, è stata una puntata piuttosto movimentata. Tanto che a un certo punto la conduttrice ha perso la pazienza ed è sbottata rischiando persino di cadere dopo essere inciampata. I primi ospiti della puntata sono stati i Cugini di Campagna, arrivati con i loro iconici vestiti. Peccato però che tali vestiti siano stati posizionati lontano sia dalla Bortone che dalla band. Per questo la conduttrice, fintamente infastidita, è andata a prenderli: "Li porto io perché se non si fanno le cose come dico poi… Non capisco perché me li avete allontanati".

"Perdonami, devo chiedere scusa a Celentano": Serena Bortone senza parole

La presentatrice, insomma, ha inscenato una divertente gag in diretta creando scompiglio e caos. Quando è andata a prendere gli outfit dei Cugini di Campagna, tra l'altro, è inciampata rischiando di scivolare: “Mi distraggo un attimo e mi tolgono le gioie della vita". Durante la chiacchierata, i gemelli Ivano e Silvano hanno raccontato aneddoti e retroscena sulla loro carriera.

"Le fonti non si svelano". Fedez-Ferragni, bomba-Oppini: ecco tutta la verità

La band è reduce dal successo all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Lettera 22, scritta da La Rappresentante di Lista. I cantanti hanno svelato alla Bortone un retroscena sulla canzone: “Abbiamo detto: ‘Ragazzi, qui tra qualche giorno avremo 76 anni’ e ci siamo chiesti come fare per coinvolgere i giovani di oggi. Allora abbiamo deciso di chiedere aiuto a due ragazzi: La Rappresentante di Lista e un disegnatore che si è occupato della copertina dell’album".