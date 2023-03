Striscia la Notizia, Schlein inseguita: "Fai gli auguri a Giorgia", come risponde lei

08 marzo 2023 a

In occasione dell'8 marzo, l'inviato di Striscia la Notizia Enrico Lucci ha inseguito la neo segretaria del Partito democratico Elly Schlein e le ha chiesto di salutare il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel giorno dedicato alle donne. La leader dei dem, però, è riuscita a trovare una sorta di scorciatoia pur di non rivolgersi direttamente alla numero uno di Fratelli d'Italia.

"In nome della sorellanza tra donne, li fa gli auguri a Giorgia Meloni?", le ha chiesto Lucci rincorrendola. "Viva la sorellanza", ha risposto lei, senza fare alcun riferimento al premier. A quel punto allora l'inviato del tg satirico di Canale 5 l'ha incalzata: "Evviva Giorgia Meloni, mandale un bacio e dille tanti auguri". "Questo è un giorno di lotta, non è un giorno di festa", ha risposto allora la segretaria dem pur di non rivolgere nessun pensiero alla Meloni. Alla fine, di fronte a una nuova richiesta da parte di Lucci, la Schlein ha deciso di fare un augurio generale: "Buon 8 maggio a tutte le donne".

Qui il video di Striscia la Notizia