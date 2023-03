Centinaio, "Sapete chi c'era in piazza a Cutro a protestare?"

10 marzo 2023 a

a

a

Chi c'era in piazza a Cutro a contestare la premier Giorgia Meloni e i ministri? Gli abitanti indignati della cittadina calabrese oppure, suggerisce Gian Marco Centinaio, la protesta era politicamente organizzata e assai poco "spontanea"?

Il senatore della Lega, vicepresidente dei Palazzo Madama, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, esordisce così: "Ho visto abitanti con la bandiera dei Cobas. Fondamentalmente quelli che sono stati intervistati erano persone con le bandiere dei Cobas e di base sappiamo da dove arrivano". "Il parroco si sta arrabbiando", lo interromper la Merlino riferendosi a don Rosario Morrone, il prete in collegamento direttamente dalla spiaggia di Cutro che continua a consegnare vittime a 12 giorni dal terrificante naufragio di migranti, per un bilancio sempre più drammatico. Oggi è stato rinvenuto il corpo del 72esimo morto, un bambino di 6 anni, la cui identificazione è difficilissima dallo stato tremendo di conservazione della salma in balia delle onde per quasi 2 settimane.





"A Cutro in piazza con le bandiere dei Cobas". Guarda il video di Centinaio a L'aria che tira

"Non ho assolutamente problemi a confrontarmi con lui, io mi sono arrabbiato quando ho ascoltato il parroco. Ha detto 'sono venuti da su a fare la passerella...'. Io fosse stato per me non sarei neanche venuto, Centinaio pensa che il Consiglio dei ministri va fatto a Palazzo Chigi per evitare polemiche. E' la mia opinione personale". "A rendere omaggio alle vittime ci è andato Sergio Mattarella - prosegue Centinaio - e io mi sento rappresentato dal presidente della Repubblica. Il Consiglio dei ministri deve essere fatto nel luogo deputato, Palazzo Chigi. Purtroppo si è data voce ai Cobas che erano lì a protestare e mi immaginavo che sarebbe successo questo".