Benedetta Primavera, "la Goggi sbaglia i tempi". Scaletta ribaltata

Loretta Goggi di nuovo protagonista sul piccolo schermo con Benedetta Primavera. L’artista romana ha divertito e sorpreso ancora una volta il suo pubblico cantando, facendo imitazioni e recitando. Lo show sembra essere piaciuto a molti, anche se i momenti più emozionanti ci sono stati dopo le 23. Tra le cose più apprezzate del varietà c'è sicuramente il duetto virtuale tra la compianta Mia Martini e Mietta. Quest'ultima ha duettato con l’ologramma della sorella di Loredana Bertè sulle note del brano “Gli uomini non cambiano”.

Altro momento emozionante, poi, è stato quando la padrona di casa Loretta Goggi ha intonato “Io Nascerò”, dimostrando ancora una volta a tutti il suo talento. Tra gli ospiti della trasmissione anche Chiara Francini, che tutti ricordano per il recente monologo al festival di Sanremo. E ora pure a Benedetta Primavera ha fatto la differenza. Secondo qualche critico, però, questi momenti così emozionanti sarebbero dovuti andare in onda prima delle 23 e non dopo. La scaletta, insomma, poteva essere invertita.

Secondo qualcuno, per esempio, poteva essere posticipata l'ospitata di Heather Parisi, che è stata una delle prime ospiti del programma. In ogni caso, c'è chi ha apprezzato e gradito parecchio quel momento, la reunion tra la ballerina e la cantante, che per anni in passato hanno lavorato insieme a Fantastico.