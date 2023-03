Non è l'arena, "avrei sparato": orrore dell'anarchico, Paragone lo fa a pezzi

13 marzo 2023 a

"Sì, avrei sparato anche io". Gianluigi Paragone riesce a strappare a Nello Valitutti una agghiacciante confessione. L'anziano anarchico è ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena e sconvolge conduttore e pubblico con le sue parole su Alfredo Cospito, suo compagno di lotta.

"Lei è furbo, ha chiesto scusa al pubblico ma ha ribadito affermazioni gravi, dicendo che non è falso - commenta Paragone -, ma resta il merito della gravità assoluta delle sue frasi. Lei vuole parlare di politica e resta dentro una visione stragista, lei usa il lessico della lotta armata. Anche io lotto contro le multinazionali, ma io e lei non potremo mai incontrarci. A casa, lo dico con la sua stessa franchezza, la prendono per matto. Lei dice che anche lei avrebbe sparato?". "Ho detto che sono d'accordo". "Voglio essere ancora più preciso: se si fosse trovato al posto di Cospito avrebbe sparato?". "Ma sì...", risponde con raggelante leggerezza Valitutti, con Paragone che allarga le braccia costernato.



"Voglio dire un'altra cosa - replica ancora l'anarchico -, matta è la gente che accetta la violenza quotidiana e che permette da decine di anni che ci siano stragi di poveri in giro per il mondo. Tollerare vuol dire essere complici, sia chiaro". "Ma cosa c'entra il commerciante che si trova la vetrina spaccata perché a voi un giorno vi gira male?", domanda Paragone riferendosi agli scontri in piazza a Torino durante l'ultimo corteo a sostegno di Cospito e contro il 41 Bis.

"Ve la siete presa contro i colossi dell'e-commerce? No, ve la siete presa con una persona che si fa un mazzo così ad aprire il negozio e star dietro a bollette e Stato". "Questa è demagogia - è la sconcertante replica di Valitutti -, noi lottiamo contro il capitalismo e colpiamo le banche". "No no, avete rotto anche la vetrina di un negozio, l'avete fatto voi", chiude il caso Paragone.