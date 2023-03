Elly Schlein, mazzata De Masi: "Sì, è lei"

16 marzo 2023 a

"C'erano due donne al posto di due uomini, credo che sia la prima volta nella storia repubblicana": Domenico De Masi, ospite di Alessandra Sardoni a Omnibus su La7, ha commentato il primo confronto in aula tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. "Schlein è la leader dell'opposizione e non solo del Pd?", gli ha chiesto a un certo punto la conduttrice. E lui ha risposto: "Di fatto in questo momento lo è, magari può cambiare col tempo, però è un momento in cui tutti i media sono su di lei, i giornali internazionali parlano prevalentemente di lei".

Continuando a parlare del confronto tra la premier e la dem, il sociologo ha spiegato: "La contrapposizione è interessante perché è totale, tra le due donne c'è una differenza enorme. Io ho letto con molta attenzione l'autobiografia della Meloni, ne viene fuori un'autobiografia parallela e opposta a quella della Schlein, punto per punto, dagli asili fino alle università frequentate, sono due biografie parallele e diversissime". Sulle alleanze, invece, ha detto: "Si è visto che i vari partiti di sinistra hanno applaudito pochissimo la Schlein, però anche a destra gli applausi non sono stati pari da parte dei tre partiti della maggioranza".

Infine sul quadro politico in generale, De Masi ha spiegato: "L'avvento della destra al governo costringe la sinistra a cambiare passo, la Schlein ha un passo completamente diverso da quello di Letta, costringe il quadro politico a chiarirsi, costringe la politica a riprendere la prevalenza sull'economia. Tutti i tecnici degli ultimi anni sono stati un asservimento della politica a tutto il resto. Siamo in una situazione nuova, finalmente più conflittuale".