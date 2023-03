Mare Fuori, corna e liti? La furia di Maria Esposito: "Una cosa triste"

18 marzo 2023 a

Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo stanno insieme? È questa la domanda che in queste ore sta assillando i fan di Mare Fuori. C'è infatti chi parla addirittura di tradimento, visto che la giovane che interpreta Rosa Ricci e il collega, volto di Carmine Di Salvo, sono impegnati con altre due persone. "Leggo messaggi e commenti abbastanza 'stupidi' dove ci sono persone che si fanno film mentali e dinamiche paranormali, dove non c’entra niente la mia vita privata con il mio essere un’attrice professionista - tuona la Esposito dopo le indiscrezioni circolate -. Tutto ciò mi rattrista veramente, soprattutto in questo momento dove mi sento felice e libera nel vero senso della parola".

Da qui l'appello: "Quindi ovviamente mi rivolgo a quella piccola fetta di commenti e messaggi 'stupidi' di stare tranquilli e sereni perché le nostre amicizie e i nostri legami anche se magari non si vedono sono cosi solidi e veri, senza interessi e soprattutto senza gelosie".

Il contenuto è chiaro: "Chi circonda la mia vita posso garantirvi che mi supporta, mi sostiene e mi aiuta nel credere nei miei sogni. Spero che dopo questo messaggio chiudiamo definitivamente questa parentesi 'inutile'. E soprattutto non mischiamo la vita privata con la vita professionale poiché sono due cose distinte e separate. Spero di essere capita". A gettare benzina sul fuoco un altro presunto retroscena che vederebbe Antonio Orefice, fidanzato di Maria, e Massimiliano litigare proprio per la stessa ragazza. Che siano solo voci? Certo è che la Esposito non smentisce né conferma.