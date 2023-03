Striscia la Notizia, il bar dell'Agenzia delle Entrate non fa scontrini

22 marzo 2023 a

Al bar dell’Agenzia delle Entrate non fanno gli scontrini. La troupe di Striscia la Notizia, guidata da Jimmy Ghione, è andata a controllare il bar all’interno dell’Agenzia delle Entrate di Eur 6 di Roma, in zona Torrino. Questo locale era stato già segnalato cinque anni fa, tant’è che Jimmy Ghione era stato già nel 2018 per chiedere spiegazioni. Questa volta, però, l’inviato del programma di Canale 5 è stato addirittura aggredito con botte e spintoni. Oltre a Ghione, anche uno dei cameramen che era con lui è stato preso di mira dai baristi. La tensione è salita quando Jimmy Ghione ha chiesto spiegazioni ai gestori del bar sulle mancate emissioni degli scontrini. Il programma, infatti, avrebbe ricevuto tantissime segnalazioni. Quando Jimmy Ghione si è presentato sul posto, si è ritrovato a dover fronteggiare la reazione spropositata del barista che ha colto di sorpresa la troupe.

Prima gli è stato portato via il microfono, poi è stato colpito al volto. Il cameraman, invece, ha avuto la peggio: ha battuto la testa cadendo dopo essere stato spinto. I gestori del bar dell’Agenzia delle Entrate erano stati già “attenzionati” da Jimmy Ghione. Cinque anni fa Jimmy Ghione aveva raccontato per la prima volta del cosiddetto “caffè in nero” servito nel bar. Niente scontrino fiscale né per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate né per i clienti esterni che acquistano bevande, bicchieri usa e getta, caramelle, fotocopie.

Una condotta illecita immortalata più volte dalle telecamere del tg satirico di Antonio Ricci e resa ancora più grave dal fatto che si svolge quotidianamente sotto gli occhi di chi ha l’obiettivo di garantire gli adempimenti degli obblighi fiscali. L’inviato, quindi, aveva deciso di chiedere spiegazioni alla Direzione. La risposta del responsabile era però vaga, sostenendo infatti che non gli risulta alcuna trasgressione commessa dai gestori del bar. Stavolta, sono arrivate anche le botte.