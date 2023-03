Manuela Moreno, la rivelazione: "Cosa mi ha detto Fiorello"

30 marzo 2023 a

Manuela Moreno, conduttrice di Tg2Post, in una intervista al sito Leggo, svela alcuni aneddoti sul programma, a partire dalla frase cult "non vi mettete troppo comodi”: "L’incipit l’ho pensato proprio per il poco tempo che abbiamo a disposizione", spiega la giornalista. "L’informazione deve essere sempre scomoda ma in 20 minuti è impossibile, quindi l’invito a non mettersi troppo comodi è un suggerimento a stare sempre in allerta. Non pensavo facesse così presa sui bambini...".

I momenti più belli del programma, prosegue Manuela Moreno, sono quelli legati alla "imprevedibilità. Quando l’attualità ti porta a buttare la scaletta e a reinventare tutto in un attimo. Capita spesso, ma gli episodi più eclatanti sono stati la diretta dell’attacco a Capitol Hill che alla fine è durata 3 ore o l’uscita dall’Afghanistan, la Pandemia… insomma quando sei sulla notizia".

Ora, aggiunge la giornalista, "mi piacerebbe intervistare Vladimir Putin per capire il pensiero di chi sta mettendo a rischio la Pace mondiale e fino a dove è pronto a spingersi".

Quindi parla di Fiorello, e dei siparietti con lui: "Fiorello è un genio assoluto e fare per lui le Grandi inchieste è sicuramente la cosa più divertente della mia carriera. Mi ha detto: 'Devi essere serissima, più di quando sei seria'. Davvero difficile trattenersi dal ridere".