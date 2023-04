Luciana Littizzetto vuole far fuori Fabio Fazio? Quella frase che...

Claudio Brigliadori 04 aprile 2023 a

«Non lo cacciano», ha assicurato Italo Bocchino a proposito di Fabio Fazio in una intervista a Repubblica. Ma assistendo allo show di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, su Rai 3, viene quasi il dubbio che sia la stessa comica torinese a far fuori il conduttore Rai più amato dal Pd. Si scherza, ovviamente, ma i telespettatori si sono goduti, nell’ordine: battute assai spinte sul proprio tariffario di OnlyFans, che include pure Bruno Vespa, il Papa in ospedale e il rito pasquale della Lavanda dei piedi, per concludere con un animale impagliato consegnato nelle mani di Antonella Clerici in quanto «il più arrapato del mondo». Un campionario raggelante.

Qualche telespettatore avrà storto il naso ascoltando Lucianina rivolgersi direttamente a Bergoglio, fresco di dimissioni: «Toglimi delle curiosità. Ma quando vai in ospedale ti metti anche tu in pigiama come tutti gli altri tipo quei pigiami blu con l’elastico molle e la fantasia a rombi oppure il Papa deve tenere la tunica bianca anche in ospedale?». «Devi pensare a riprenderti- continua -. Dicci come possiamo aiutarti. Vuoi che vada a prenderti la Tachipirina? Venerdì prossimo vuoi che vada a lavare i piedi al posto tuo? Al limite mi metto la mascherina cosi non sento l’odore».

Quando poi si passa a parlare di foto a luci rosse, Fazio ha un brivido (non di piacere): «Fammi vedere come fai il sugo: 50 euro. Sugo senza mutande: 70 euro. Sugo senza mutande e senza reggiseno 90 euro. Pasta in bianco senza niente. 100 euro». E ancora: «Selfie nuda davanti a poster di Peppe Vessicchio 75 euro. Dormire sul divano in baby doll mentre in tv c’è Bruno Vespa 800 euro». Passi il porno, ma tirare in ballo Mister Porta a porta...