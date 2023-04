Toni Capuozzo, lezione al Pd: "Stupro? Non dimentichiamoci del caso alpini"

11 aprile 2023 a

Lo stupro alla Festa dell'Unità ha creato non pochi imbarazzi tra i corridoi del Nazareno. Il Pd è stato letteralmente travolto dalle polemiche. Di fatto per diverso tempo i dem hanno taciuto sulla vicenda orrenda che ha colpito una ragazzina mentre si trovava alla festa democratica di Bologna. Uno stupro in piena regola, a quanto pare, con tanto di video girato mentre si consumavano le violenze.

E desta scalpore il silenzio di quella sinistra pronta a sbraitare quando nel mirino finisce la destra. Murgia e Boldrini a questo giro non hanno fiatato come nemmeno hanno fiatato i dirigenti dem e anche la nuova segretaria, Elly Schlein che in piena bufera ha preferito andare in vacanza perché "stanca". E a dare una sonora lezione a tutta la sinistra è stato Toni Capuozzo che a Quarta Repubblica ha risposto per le rime a chi sostiene che è stato giusto tacere. Capuozzo mette la sinistra davanti alle sue responsabilità e soprattutto davanti alla sua ipocrisia. "È evidente che siamo davanti a una doppia morale. Ricordiamoci gli alpini. Il Pd doveva costituirsi parte civile". Nello studio di Nicola Porro è calato il gelo con l'evidente imbarazzo degli esponenti dem presenti nel salotto di Rete 4.