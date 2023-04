Fiorello, il futuro di Viva Rai 2? "Fosse per loro...": panico a Viale Mazzini

11 aprile 2023 a

Un successo strepitoso, quello raccolto da Viva Rai 2, il programma del mattino condotto da Fiorello che è già entrato di diritto nella storia della televisione italiana. Un successo strepitoso dal futuro incerto: l'anno prossimo, cosa ne sarà? La conferma da parte della Rai non è scontata, ma scontatissima. Però Rosario Fiorello, è cosa nota, è uno che non ama ripetersi. Insomma, c'è da convincerlo.

Ma non solo. Si parla anche di un cambio di rete, da Rai 2 a Rai 1, che sarebbe stata la collocazione originale se non fosse stato che il Cdr del Tg1 si è battuto strenuamente contro Fiorello per finire col perderne il traino. Ma ora, il Tg1, sta per cambiare direzione e Cdr, dunque tutto è possibile.Se fosse per la Rai comunque il suo programma sarebbe confermato e anzi, promosso alla stessa ora su Rai1, oltretutto ora non c’è più quel Cdr del Tg1 che si mise inopinatamente di traverso all’epoca e sembra pure che stia arrivando un nuovo direttore.

Sulle ipotesi ragiona TvBlog, laddove si legge: "Uno spostamento di Viva Rai 2 su Rai1 infatti porterebbe questo programma a sfondare la media del 25% di share, superando ampiamente il competitor di Canale 5, ovvero Tg5 Prima pagina e inoltre trainerebbe l’edizione delle 8 del Tg1, ora regolarmente battuta dal Tg5 di Clemente Mimun". E insomma, portare Fiorello su Rai 1 sarebbe un'operazione vincente a tutto tondo per la Rai e il primo canale, che soffre particolarmente il traino el Tg5 a Mattino 5.

Tra le voci che circolano anche quella di un Fiorello in seconda serata, indiscrezione a cui per inciso anche lo stesso Fiorello ha fatto riferimento in una recente chiacchierata con la Stampa di Torino. Ma la soluzione solleva più di un dubbio e il perché lo spiega sempre TvBlog: "Se questa fantomatica seconda serata dovesse essere posizionata su Rai2, dal lunedì al venerdì, farebbe un grave danno a tutta la serata di Rai 1, oltre che ottenere un dato sostanzialmente basso e rendere il prime time della seconda rete Rai forzatamente breve". E ancora, non si può neppure ipotizzare di mandare in onda la seconda serata di Fiorello su Rai 1 per una o due serate a settimana, l'appuntamento deve essere quotidiano. Ragioni per le quali la soluzione più probabile appare essere lo spostamento di Viva Rai 2 su Rai 1, dalle 7.15 alle 8 del mattino. Ma il futuro del format - e di Fiorello in Rai - è ancora tutto da scrivere.