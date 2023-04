Pier Silvio Berlusconi, il vip accusa: "Fatti fuori da ogni programma Mediaset"

12 aprile 2023 a

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono spariti da Mediaset. Neanche la vincitrice Nikita Pelizon e gli altri finalisti hanno finora trovato spazio sulle reti del Biscione, segno che Pier Silvio Berlusconi davvero desidera che l’ultima edizione del reality condotto dal Alfonso Signorini cada al più presto nel dimenticatoio. Sebbene nella casa più spiata d’Italia non sia accaduto nulla di particolarmente scandaloso rispetto alle altre edizioni, la svolta anti-trash dell’ultimo periodo del GF Vip ha sorpreso molti.

Inoltre la maggior parte degli spettatori del reality non ha preso bene il fatto che, dopo Antonino Spinalbese, nessun gieffino sia stato invitato a Verissimo, che nel corso degli anni aveva sempre ospitato chi usciva dalla casa. L’epurazione è stata confermata da Attilio Romita, che in una room su Twitter ha risposto a una domanda di alcuni fan: “Nei programmi Mediaset i concorrenti del GF Vip 7 non sono ammessi”.

Quindi Nikita Pelizon è rimasta isolata per quasi 200 giorni per nulla, dato che la vittoria non le sta dando nulla a livello di visibilità televisiva. Stesso discorso che vale anche per tutti gli altri concorrenti, e in particolare per quelli più discussi e seguiti sui social, come Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. A seguito del diktat dei vertici Mediaset, nessun concorrente del GF Vip parteciperà a trasmissioni come Verissimo, Mattino Cinque o Pomeriggio Cinque.