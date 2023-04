La truffa choc della rom: quanti soldi ha fregato a questo 82enne

13 aprile 2023 a

Etichettato inizialmente come truffatore, Umberto è invece una vittima. A raccontare il caso sono state Le Iene, il programma di Italia 1. L'inviato Filippo Roma si è recato davanti a un supermercato della Capitale dove un 82enne chiede l'elemosina in carrozzina. Seguendolo però ha scoperto che il signore altro non è che un falso invalido. A essere agghiaccianti sono le motivazioni. Umberto deve chiedere l'elemosina per pagare le cure a una presunta figlia, Alina, che vive in Romania. La donna, di etnia rom, si sta fingendo sua figlia e spillerebbe una miriade di soldi a Umberto per presunte cure mediche.

Per la giustizia italiana Alina risulta introvabile, ma Le Iene sono riuscite a incontrarla vicino Bucarest. Qui la donna e la madre hanno minacciato la troupe, sostenendo di non aver commesso alcun reato. Alla domanda di Roma di mostrare le cicatrici delle numerose operazioni mediche finanziate dall'82enne - e in realtà mai effettuate - la signora si rifiuta e caccia l'inviato. Proprio in quel momento Alina chiama Umberto, raccontandogli quanto sta accadendo.

L'uomo infatti sembra difendere quella che crede essere la figlia, mentre Roma cerca di riportarlo alla realtà. Tornato in Italia l'inviato fa visita all'82enne confermandogli che si tratta di una truffa. Da qui l'appello alle istituzioni, assistenti sociali e altri affinché intervengano per evitare che l’uomo continui a farsi imbrogliare da una donna che gli richiede molti soldi per finte operazioni.