Le Iene, "si può dire vaffanc***o?": perché Belen Rodriguez è assente

11 aprile 2023 a

a

a

"Si può dire vaffanc***o?". Nella tribolatissima stagione dei conduttori delle Iene, su Italia 1, Belen Rodriguez si aggiudica senza dubbio la palma della più chiacchierata (e sfortunata).

"Ho l'Hiv, dipendevo dalla cocaina": Le Iene, confessioni-choc di Elena Di Cioccio

Come annunciato da varie indiscrezioni delle ultime ore, la showgirl argentina ha dato nuovamente forfait al programma, sostituita dal trio composto da Max Angioni, Nathan Kiboba ed Eleazaro Rossi. Poche settimane fa, la moglie di Stefano De Martino aveva marcato visita per misteriose ragioni, sollevando i dubbi più disparati. Da una crisi coniugale a una nuova gravidanza, gli esperti di gossip non si erano risparmiati. E le parole di Belen all'indomani sui social, citando un non meglio precisato "tagliando al fisico", non avevano dissipato dubbi e malizie.

"Non uno due". Belen, voci piccantissime: foto clamorosa prima delle Iene | Guarda

Stavolta, però, la Rodriguez è intervenuta prima, sempre su Instagram, con un colorito commento: "In questi casi si può dire vaffanc***o?". Questo perché a tenerla lontana dal set di Cologno Monzese è stato, banalmente, il Covid. Risultata positiva (sì, il virus colpisce ancora dopo 3 anni), deve attendere la negativizzazione per tornare a condurre. Sospiro di sollievo dei fan più in apprensione. Alla fine, il conduttore che ci ha rimesso il posto per davvero è stato finora il solo Teo Mammucari, per - pare - litigio con lo storico autore Davide Parenti.