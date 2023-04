Amici, crisi di nervi per Wax: a cosa è costretta Maria De Filippi

27 aprile 2023 a

a

a

È ormai risaputo che Wax ha qualche problema ad accettare le critiche di professori e giornalisti. La scorsa settimana l’allievo di Amici aveva addirittura chiesto un confronto con una giornalista che aveva espresso un giudizio negativo su di lui. Stavolta si è arrabbiato molto per aver ricevuto un pesantissimo 2 su una canzone a cui tiene ed è scoppiato in lacrime.

Definito “bulletto di periferia” e “stonatello”, Wax si è sfogato in maniera dura: “Mandare aff*** come faccio io non è niente, in confronto alle vostre parole di me***. Non sapete un ca*** della mia vita”. In suo aiuto è arrivata Maria De Filippi: “Capisco la tua reazione, perché toccano un argomento per te importante. Non sanno niente della tua vita, guardano e commentano. È il rovescio della medaglia. Quando scegli di cantare pubblicamente consenti a tutti di dire qualcosa. Tu canti qualcosa che per te è importante: c’è chi lo avverte e chi non se ne accorge”.

Wax ha comunque fatto fatica a superare la cosa, ecco perché la De Filippi ha deciso di intervenire nuovamente: “Il motivo per cui non ti calmi è perché quando scrivi quelle cose tiri fuori delle emozioni. Ti fa star male che non sia stato capito questo, perché la prendi come un insulto personale. Su un altro brano probabilmente non avresti reagito così. Prova a pensarla in un altro modo, cioè che tu hai tirato fuori quello perché era importante per te e l'hai raccontato”.