Otto e Mezzo, Cacciari asfalta Lilli Gruber: "Mi lasci finire! Basta battute"

02 maggio 2023 a

Massimo Cacciari ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, su La7, nella puntata del primo maggio, chiamato a commentare le dichiarazioni di Giorgia Meloni sul lavoro, si scontra con la conduttrice. "Mi pare che sul tema del lavoro, della retribuzione, del precariato, del cuneo fiscale, in questi anni, ci fosse la cosiddetta destra o la sinistra, poco si è fatto. Sono i dati a mostrarlo", spiega il filosofo. "Nel nostro Paese il reddito da lavoro è sotto il 50 per cento del reddito nazionale. Di cosa parliamo? Sono milioni anche quelli che lavorano in condizioni salariali e retributive da miseria", prosegue Cacciari. "Mancano le risorse. È chiaro?".

Qui il botta e risposta tra Lilli Gruber e Massimo Cacciari

A quel punto la Gruber lo interrompe per fargli un'altra domanda: "Quindi la cosa che ha fatto oggi il governo...". Ma Cacciari sbotta: "Mi lasci finire, no? Stiamo parlando di cose drammatiche e si finisce sempre con slogan e battute, slogan e battute. È mai possibile?". E Lilli Gruber, evidentemente innervosita, risponde in modo piccato al filosofo: "Qui non andiamo per slogan e non andiamo per battute, come lei sa molto bene".

"Qui occorrono le risorse ma non si ottengono con i debiti. Si ottengono con manovre di natura anche fiscale e ridistributiva di grande peso e di questo si dovrebbe parlare, anche i sindacati", conclude Cacciari. "Altrimenti le risorse non ci saranno mai. Questo discorso non le fa nessuno, è un tabù sia per la destra sia per la sinistra".