Vittorio Feltri gela Tiziana Panella: "Per farlo prima ci vuole Dio..."

03 maggio 2023 a

No, Vittorio Feltri a Tiziana Panella non fa troppi sconti. Spesso e volentieri la conduttrice di Tagadà, il programma di approfondimento in onda il pomeriggio su La7, è stata "punzecchiata" dal direttore editoriale di Libero su Twitter. Ed è accaduto anche poche ore fa...

Riavvolgere il nastro fino alla puntata di ieri, martedì 2 maggio. Su il sipario, ecco un nuovo appuntamento con Tagadà, preceduto dal consueto lancio della puntata curato ovviamente dalla conduttrice. Ma a Tiziana Panella esce di bocca una frase un poco peculiare: "Raccontiamo i fatti dopo che siano accaduti", sottolinea.

E sono proprio queste parole a scatenare l'ironia tagliente di Vittorio Feltri. Su Twitter, il direttore infatti cinguetta quanto segue: "La signora Panella promuove il suo programma pomeridiano tv dicendo: raccontiamo i fatti dopo che siano accaduti. Per raccontarli prima che siano avvenuti ci vuole Dio", conclude Vittorio Feltri. In effetti, difficile smentirlo...