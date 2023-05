Barbara D'Urso contro la regia: "Inutili...": clamoroso gelo a Mediaset

08 maggio 2023 a

Imprevisto e piuttosto raggelante sfogo di Barbara D'Urso contro la regia di Pomeriggio 5. La "sua" regia. Nei giorni scorsi si era sollevato il caso della coda del programma pomeridiano di Canale 5 "tagliata" senza alcun preavviso per far spazio a chi seguiva nel palinsesto. Oggi, invece, è stata proprio Carmelita a dimostrare un certo nervosismo, ancora più sorprendente perché il pensiero del "fuoco amico", a questo punto, diventa quasi una certezza.

Tagliato il finale del programma della D'Urso: forse... esplode il caso a Mediaset

Come consuetudine, prima di cominciare la puntata con un dibattito sulla veggente di Bracciano la D'Urso inizia a presentare i suoi ospiti. La regia, anche qui come consuetudine, manda in onda gli applausi registrati. Un espediente scenico che stavolta lascia molto, molto perplessa la padrona di casa. "Tutti questi applausi regia…Scatenati in questo modo?", ha ironizzato la presentatrice a proposito della "quantità" del battimani finto. Tutto chiuso qui? No, perché la D'Urso ha proseguito sempre più "avvelenata": "Questi applausi…Un po’ come l’apparizione della Madonna… Inutili per altro… Appaiono così… Degli inutili applausi…Va bene ok…". In studio gli ospiti hanno accolto la sfuriata con sonore risate, e la stessa D'Urso ha glissato: "Andiamo avanti con serenità…".

La regia forse è rimasta un po' scossa, perché dopo qualche minuto sbaglia inquadratura e viene redarguita severamente ancora dalla conduttrice esterrefatta. Le telecamere inquadrano in primo piano Don Fabrizio e la D'Urso li richiama: "L’avvocato Marra per piacere… Non è lui…". No, non è stato un bel pomeriggio.