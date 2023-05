Fiorello, bomba in diretta: "Resta in Rai". Legge il messaggio dell'ad: cambia tutto

10 maggio 2023 a

"Amadeus rimane": Fiorello ha letto in diretta a Viva Rai2 un messaggio arrivatogli da Roberto Sergio, il nuovo ad in pectore della Rai dopo le dimissioni di Carlo Fuortes. Nei giorni scorsi, nell'ambito dei numerosi cambiamenti che dovrebbero interessare la tv di Stato, si è parlato anche dell'eventualità di "dimezzare" Amadeus in vista del prossimo Sanremo. Secondo un'indiscrezione, l'ipotesi sarebbe stata quella di lasciargli solo l'incarico di conduttore del festival, assegnando il ruolo di direttore artistico a qualcun altro. E ieri Fiorello è intervenuto in difesa dell'amico e collega.

Oggi, tornando sul futuro della Rai, lo showman siciliano ha ironizzato: "Pensate che Roberto Sergio credo che stia già provvedendo a far diventare questo glass il suo garage per la macchina. Se non ci vedete più in onda è perché ha due macchine, una qui, dentro il glass, e l'altra al Delle Vittorie". Qualche battuta poi anche su Pino Insegno, che pure dovrebbe approdare in Rai: "Pino scusa, non possiamo non commentare. Giorgetti lo vuole mettere a capo della Guardia di finanza".

A un certo punto il suo braccio destro, Fabrizio Biggio, ha segnalato a Fiorello "un messaggio di Roberto Sergio sul telefonino". Il conduttore lo ha letto in diretta e ha commentato: "Ma quale garage. Amadeus rimane, lo dice proprio qua". Poi ha mostrato per un attimo alle telecamere lo schermo del cellulare.