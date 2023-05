Verissimo, Cricca crolla dalla Toffanin: "La amo ancora. Forse un giorno…"

13 maggio 2023 a

Come da consuetudine, l’ultimo eliminato della scuola di Amici è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, su Canale 5. Si tratta di Cricca, che ha parlato non solo della sua musica e del percorso all’interno della scuola di Maria De Filippi, ma anche della relazione con Isobel, la ballerina australiana. Non è mai stato mostrato né spiegato il perché della loro rottura.

“Io sono ancora innamorato di lei - ha raccontato Cricca alla Toffanin - anche se le cose in casetta non funzionavano. Ci abbiamo provato però forse non era la situazione giusta”. Inoltre il cantante ha confidato che, prima di invaghirsi della compagna di scuola di Amici, aveva un’altra storia importante, che però si è lasciato alle spalle perché è rimasto colpito in maniera travolgente dall’energia della ballerina australiana. Non a caso Cricca si è emozionato quando ha rivisto il percorso con Isobel, dal loro primo bacio fino alla complicità prima della rottura.

La Toffanin si è sbilanciata dichiarando che insieme formano una bella coppia. Anche se le cose non son finite bene, l’affetto che l’uno nutre per l’altro è rimasto immutato. La ballerina gli ha anche promesso che si rivedranno, una volta finito il programma: “Spero che un domani con quella promessa possiamo rivederci, riprovarci oppure essere amici. Però lei è una grande e poi è bella come il sole”.