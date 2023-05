Maria De Filippi, la rivelazione: "Non mi chiamava mai"

09 maggio 2023 a

"Lavorare con Maria De Filippi è sempre stato il mio sogno ma lei non mi chiamava mai e io non capivo il perché. Poi è arrivato il momento": Cristiano Malgioglio lo ha rivelato a Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantante, oggi giudice del serale di Amici insieme a Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè, ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera. Mentre sul suo futuro ha detto: "Forse l'anno prossimo me ne andrò in pensione. Lo farò quando sarò diventato patetico". Parlando di alcuni accesi scambi con la maestra di danza classica Alessandra Celentano, Malgioglio ha spiegato: "Non siamo amici. Io chiamo tutti "amore", e se lo faccio è perché voglio bene a quella persona. Lei mi ha risposto "Amore ci chiami tua sorella" e io ci sono rimasto male".

Spazio, poi, a un momento doloroso del suo passato, la perdita dei genitori e della sorella Francesca. Un dramma a cui si è aggiunta la scomparsa della nipote Eleonora, avvenuta 18 anni fa: "Quando andavo a casa in Sicilia lei iniziava a gridare "zio" prima ancora di arrivare". Malgioglio era a Cuba quando ricevette la triste telefonata. "Un trauma incredibile. Non potevo prendere un aereo perché non trovavo i voli e non potevano aspettarmi perché ero dall'altra parte del mondo. Ho potuto sentire mia sorella solo dopo tanto tempo. Ad oggi lei non si è ancora ripresa".

Riferendosi infine al suo fidanzato, con cui avrebbe vissuto una relazione a distanza, il cantante ha ammesso: "Io nella vita sono sempre stato uno che ha tradito. Lui ha visto su Instagram la mia foto con Giuseppe Gioffrè e mi ha bloccato e non so come trovarlo. Questo significa che era molto innamorato di me e che ora sono sigle".