Domenica In, bomba-Venier su Arisa: "Quali soldi ha rimandato al mittente"

Mara Venier ha preso le difese di Arisa, che è stata travolta dalle critiche per aver semplicemente espresso il suo gradimento nei confronti di Giorgia Meloni. La cantante è stata ospite a Domenica In e davanti alla grande platea di Rai1 ha avuto modo di chiarire la sua posizione. Il fatto che si sia scatenata una polemica feroce per aver detto “mi piace la Meloni” la dice lunga su come vanno le cose in Italia.

“Ti voglio bene, ti ho incontrata ieri ed eri molto provata e avvilita”, ha dichiarato la Venier rivolgendosi ad Arisa. Poi la padrona di casa ha voluto esprimere la sua opinione: “Lei non se lo merita, siamo amiche da anni, so quanto ha fatto e so che quando gli è arrivato un compenso per le sue esibizioni al Pride lei ha rimandato al mittente”. “Sono sempre stata dalla parte di tutte le minoranze - ha rivendicato Arisa - per esempio da quella delle donne. Posso anche essere contenta se una donna come me ricopre la più alta carica dello Stato”.

Arisa ha poi fatto chiarezza su un tema che le sta particolarmente a cuore: “Che ci siano difficoltà sull’accettazione e sul riconoscimento dei diritti della comunità LGBTQ+ è vero: vorrei che fosse chiaro che io non sono una voltabandiera, sono quindi anni che sono dalla parte di questa comunità e continuerò a starci fino alla fine della mia vita. Non voglio risultare come una traditrice, chiedo alla signora Meloni di non agevolarmi in nulla”.