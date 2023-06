Lucio Caracciolo: "Chi è l'erede di Silvio Berlusconi"

15 giugno 2023 a

Si parla del futuro di Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata del 14 giugno e Lucio Caracciolo, nella sua analisi politica sostiene che "l'erede politico c'è e si chiama Giorgia Meloni. Non so cosa ne sarà di Forza Italia che è già in fase di netto declino, se manterrà una sua presenza o meno" ma in ogni caso, osserva il direttore di Limes, "gli elettori sono sul mercato politico e la grandissima maggioranza andrebbe con Giorgia Meloni o con l'alleanza con Giorgia Meloni".

Per il presidente del Consiglio, prosegue Lucio Caracciolo, "l'importante è che i voti di Forza Italia andranno a lei. Se poi c'è qualcuno che farà una mini Forza Italia, comunque apparterrà all'alleanza politica della Meloni".

Riferendosi poi al magnate francese Bollorè che sarebbe interessato all'acquisto di Mediaset e avrebbe per questo anche incontrato Giorgia Meloni, "se la Francia si prende Mediaset sarebbe un mezzo declino". A questo proposito interviene anche Pino Corrias, che dice: "Allo stesso modo in cui credo che Forza Italia si polverizzerà, credo che Mediaset sia Berlusconi e non credo che Pier Silvio sia in grado".