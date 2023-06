Carlo De Benedetti, il 'miracolo' nel giorno del funerale: "Colpita dalle sue parole"

15 giugno 2023 a

Paola Ferrari ha sempre sperato che Carlo De Benedetti, che è suo suocero, e Silvio Berlusconi, facessero pace. Ma ora è troppo tardi, anche se l'editore di Domani ha scritto un necrologio per il Cavaliere su il Corriere della Sera. Queste le sue parole: "Carlo De Benedetti porge sentite condoglianze alla famiglia di Silvio Berlusconi, indomito combattente". "Mi fa piacere che con il necrologio di Carlo De Benedetti ci sia stato l’onore delle armi e mi spiace non sia avvenuto prima", commenta la giornalista e conduttrice televisiva a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

"Una volta incontrai il presidente Berlusconi al ristorante", racconta la nuora dell'Ingegnere, "e ricordo che mi chiese se era vero che mio suocero lo odiasse così tanto, non se ne capacitava, non contemplava il fatto di non esser amato. Io speravo che ci potesse essere un incontro tra i due con Berlusconi in vita, sarebbe stato un gesto bellissimo vedere che alla fine di una corsa i due grandi leoni capiscono che c’è qualcosa che va oltre". E conclude Paola Ferrari: "Silvio Berlusconi se lo sarebbe meritato e si merita tutto l’affetto che ora le persone gli stanno dando".