Propaganda Live, "chi si inchiapp***": orrore contro Berlusconi morto

18 giugno 2023 a

Chissà, riflette Makkox a Propaganda Live con le sue vignette, con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un'epoca storica che "i nostri figli non vedranno mai più (si spera)". La goccia di veleno finale è nulla in confronto ai litri e litri di veleno che scorrono nel filmato di poco più di due minuti dedicato alla morte del Cav. L'ultima puntata di stagione del programma di Diego Bianchi in arte Zoro su La7 è dedicata a quello che si candida essere l'avvenimento politico più importante di questo 2023, almeno in Italia. E lo fa all'insegna di poco eleganti sfottò.

Nel "cartoon del genio Makkox", così viene presentato, un bimbetto regala al nonno un pupazzo con le fattezze di Berlusconi, fatto con la stampa 3D. "Quel personaggio delle storie che ti piacevano tanto", lo presenta come il protagonista di una fiction, non un politico in carne e ossa. Il nonno si inalbera, ricordandogli che è tutto successo, per davvero. Solo che gli aneddoti si mescolano, e diventa impossibile distinguere tra realtà e fantasia.



Così, in rapida sequenza, Makkox mette in bocca al nipotino le peggiori nefandezze. "Dai nonno - protesta -, come può essere vera la puntata in cui si inchiappetta una mela da strudel e la chiama cul***a inch***bile?", con tanto di immagine esplicita vietata ai minori. L'anziano ribadisce che non si tratta di una serie tv. "Cioè nonno, vuoi dire che davvero sposò la nipote di Putin e passarono le nozze nel letto a castello d'oro di Mubarak?". E poi Brunetta contro Verdini, il vice Tajani su un dromedario, la Pascale e Dudù che azzanna Capezzone. Talmente tanta carne al fuoco (avvelenata) da mandare in confusione persino il nonno. Immaginiamo, fiero anti-berlusconiano pure lui.