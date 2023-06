Barbara Palombelli e Stasera Italia, "chiudono tutto". Un terremoto a Mediaset

20 giugno 2023 a

Non è stato solo l'addio di Barbara Palombelli a Stasera Italia. Il saluto ai telespettatori della conduttrice, che dalla prossima stagione si concentrerà "solo" (si fa per dire) sullo storico Forum ha rappresentato la chiusura definitiva dello sesso talk di access prime time di Rete 4. Da settembre, infatti, Stasera Italia lascerà spazio a un nuovo contenitore di informazione, che sarà guidato con ogni probabilità da Nicola Porro (che manterrà la conduzione di Quarta repubblica, il lunedì sera). Una rivoluzione copernicana per Mediaset, una nuova sfida a una fascia informativa che vede Otto e mezzo di Lilli Gruber su La7 come programma più collaudato.

L'indiscrezione, piuttosto sorprendente, arriva dal sito specializzato TvBlog.it, che ha raccolto le classiche voci di corridoio che circolano a Cologno Monzese: "Con l’addio di Barbara Palombelli chiuderà i battenti anche Stasera Italia…".

A convincere i vertici di Mediaset della necessità di un cambio di rotta radicale, che non riguardasse solo la conduzione (la Palombelli aveva parlato di una "maratona durata 5 anni" richiestale da Pier Silvio Berlusconi in persona, adducendo dunque la fisiologica stanchezza tra le cause del suo passo indietro) ci sarebbero stati anche gli ascolti non entusiasmanti di quest'ultima stagione. Da qui anche la scelta di un volto molto "caratterizzato" come quello di Porro, che dovrà plasmare un programma tutto nuovo. "Ci sarebbe la necessità (e la volontà) di voltare pagina, legando alla figura di Porro un marchio inedito e non ereditato da altri, che possa generare maggiore identificazione", spiega TvBlog.