Nunzia De Girolamo, "sono in ansia": la confessione sul marito

"Non nascondo che sono un po’ in ansia per questo": Nunzia De Girolamo, intervistata dal settimanale Di Più Tv, ha spiegato che quest'anno - visti i suoi impegni a Estate in diretta con Gianluca Semprini - non potrà stare insieme a sua figlia come al solito durante il periodo di pausa estivo. Ha raccontato, infatti, che la figlia prima starà con i nonni e poi andrà in vacanza con il padre, Francesco Boccia, marito di Nunzia e senatore del Pd. A tal proposito la conduttrice ha ammesso: "Francesco non è abituato a stare tanto tempo da solo con nostra figlia. Io sono una mamma super attenta, lui la lascia libera, senza preoccupazioni”.

La De Girolamo si è comunque detta entusiasta per il fatto di essere al timone del programma di punta del daytime estivo di Rai 1. In particolare, ha detto di essere felice "perché posso occuparmi di attualità, cronaca e temi sociali. Un sogno che coltivo fin da quando ho iniziato a lavorare in tv”.

Facendo riferimento al suo vecchio programma, Ciao Maschio, che ha riscosso non poco successo, la conduttrice ha spiegato che a Estate in diretta avrà la possibilità di intervistare anche le donne: "Finalmente potrò esplorare anche la galassia femminile. E sono certa che sarà bellissimo perché le donne hanno meno remore a raccontarsi e a mettersi a nudo”.