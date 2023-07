Marina Berlusconi, "perché parla". Pietro Senaldi, indiscreto pesantissimo

19 luglio 2023 a

Dopo la lettera di Marina Berlusconi al Giornale, si parla del tema giustizia anche a In Onda, su La7. "Non è una cosa scontata. Oggi, non nel 1994, una donna che non è mai entrata in politica e non ha mai fatto interviste politiche, anzi spesso si è smarcata, oggi dice che c'è un attacco della giustizia", sottolinea il conduttore Luca Telese passando la palla a Pietro Senaldi.

"Dopo la morte di Silvio Berlusconi, la famiglia ha chiaramente reso pubblico il proprio sostegno a Forza Italia - riflette il condirettore di Libero, in collegamento da Milano -. Non è una discesa in campo, ma questo sostegno è in memoria del padre e perché quello che voleva il padre venga portato a compimento. E credo che Marina tenga molto che la coalizione realizzi il programma che il padre ha contribuito a stendere".





"Credo anche - prosegue Senaldi - che Marina tenga molto al fatto che la coalizione di centrodestra tenga il punto sul tema giustizia. Mi sembra di capire sia anche uno dei tratti identitari di Forza Italia post Berlusconi. Alla fine questo dovrebbe aiutare, perché la giustizia è un allarme e la scomparsa di Berlusconi potrebbe per assurdo aiutare a sciogliere questo nodo".