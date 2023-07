Fabio Fazio rosica, "ditemi a cosa servono!": cosa rilancia contro la Rai

21 luglio 2023 a

Tutti gli account social di Che Tempo Che Fa rimangono alla Rai. Un vero colpo basso per Fabio Fazio e compagnia bella passati ora al Nove. Non a caso la prima a commentare la scelta di Viale Mazzini è Filippa Lagerback, tra le protagoniste del programma una volta in onda su Rai 3. "Ditemi - ha esordito - a cosa servono le pagine social che non saranno attive ma solo di archivio", si è chiesta in una Instagram story. Poi ecco la reazione dello stesso Fazio che ha ricondiviso la storia dell'amica. Intanto, attraverso il suo profilo Instagram, Fazio ha annunciato la data di partenza della prossima edizione di Che tempo che fa, la prima in onda su Nove. Il debutto è previsto per il prossimo 15 ottobre.

Un annuncio che sa di ripicca nei confronti di Viale Mazzini. Il motivo? Come detto prima sui profili social di Che Tempo Che Fa la Rai ha fatto sparire il volto dell'ex conduttore della tv di Stato. Ora appaiono solo i loghi Rai. D'altronde, il profilo Facebook che conta 1,3 milioni di Mi Piace e 2 milioni di follower, quello Twitter in cui vi sono 560mila seguaci e quello Instagram che ha circa 600mila follower, rimane nelle mani della Rai.

Queste pagine social legate a Che Tempo Che Fa sono in realtà di proprietà della Rai. E ora che la trasmissione è approdata sul Nove, dopo l’addio di Fazio, la TV pubblica ha deciso di trasformare questi account social in "Archivio del programma Rai stagioni 2020-2023", come è possibile notare nelle bio.