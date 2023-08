Pietro Senaldi, "strani movimenti a destra": che partito può nascere

08 agosto 2023 a

Si parla della bufera che si è scatenata sulle dichiarazioni di Marcello De Angelis sulla strage di Bologna da Luca Telese e Marianna Aprile a In onda, su La7, nella puntata dell'8 agosto e Pietro Senaldi, che è in collegamento commenta: "Attenzione che De Angelis non ha negato che sia stata una strage nera ma ha detto che non sono stati Mambro e Fioravanti. Per la destra è molto più comodo imputare la responsabilità a Mambro e Fioravanti, sono i cattivi e si prendono la responsabilità di tutto. La verità processuale dice questo e va bene". E prosegue il condirettore di Libero: "Per quanto riguarda l'intervento della Meloni che suppongo ci sia stato, io dico che queste cose frenano il progetto del partito conservatore".

Quindi Pietro Senaldi fa una previsione: "Vedo che si muove Gianni Alemanno con Simone Pillon, io non vorrei che, dolcemente, prima o poi, accadrà qualcosa a destra, non dico una bad company ma si creerà un'ala destra della destra. È possibile. Non è che lo nego".

Ieri infatti su Libero Fausto Carioti scriveva che "in Fdi e nella Lega tutti sanno che il nuovo iperattivismo di Gianni Alemanno culminerà in autunno con la creazione di un partito che si presenterà alle Europee, e probabilmente anche in altre elezioni (si ragiona sulle Regionali umbre e le Comunali di Perugia). Ma la prima vera sfida da destra alla coalizione di governo non turba i sonni di nessuno. Così l’ex sindaco di Roma va avanti sperando di smentire tutti, assieme al suo compagno di strada, il leghista (ancora per quanto?) ed ex senatore Simone Pillon, uno degli organizzatori dei Family Day, non rieletto in parlamento il 25 settembre e dunque in cerca di nuove avventure".