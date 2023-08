Myrta Merlino? La sorella della D'Urso si scatena: due pesantissime parole

08 agosto 2023 a

I fan di Barbara d’Urso ancora non hanno digerito il fatto che la loro beniamina non sarà più alla guida di Pomeriggio Cinque il prossimo autunno. Sebbene sia sotto contratto fino a dicembre 2023, la conduttrice è praticamente stata fatta fuori da Mediaset con diversi mesi di anticipo: al suo posto è stata scelta Myrta Merlino, che ha quindi lasciato la mattina di La7 per spostarsi al pomeriggio di Canale 5.

Nella giornata di ieri, lunedì 7 agosto, è stato diffuso il promo della nuova edizione di Pomeriggio Cinque. La Merlino ha mostrato diverse immagini legate all’attuale: un video molto semplice, forse per non entrare a gamba tesa in quello che è stato il regno della d’Urso per quindici anni. In un’altra versione del promo, lanciata martedì 8 agosto, la Merlino invece se la ride di gusto e scherza sull’orario del suo nuovo impegno lavorativo: “Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui, tutti i pomeriggi. Scusate, ma non era un settimanale?!”.

Chi non ha gradito i promo è Daniela d’Urso, sorella di Barbara. Prima ha commentato su Twitter con un lapidario “no vabbè. Punto”. Poi ha commentato il post di una fan: “Non posso rispondere… non posso… non posso… mannaggia (libera interpretazione”.