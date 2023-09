Reazione a Catena, rivolta Rai: "Chiudere, non lo guardo più"

01 settembre 2023 a

L'addio dei Dai e dai a Reazione a Catena, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, non sarebbe ancora andato giù ai telespettatori. A spegnere l'entusiasmo del pubblico è anche il fatto che i nuovi campioni non riescono a raggiungere gli stessi risultati del trio precedente. Per questo, in molti si chiedono come abbiano fatto a soffiare loro il posto.

Intanto sui social non si placano le polemiche su questo argomento. E in molti confessano addirittura di non guardare più il programma da quando c'è stato il cambio della guardia. "Non ho più visto Reazione a Catena dall'eliminazione dei Dai e Dai. Ieri ho guardato il momento della catena finale e devo dire che non mi sono persa niente. Concorrenti impreparati! Avete fatto fuori i Livornesi in maniera scorretta! Contenti voi!", ha scritto qualcuno su X. Un altro utente invece: "C'è qualcuno che guarda ancora #reazioneacatena dopo che son stati eliminati i Dai e dai? Io no, mi rifiuto". E ancora: "Mi sa che la chiudo qui. Non so se è un problema mio ma è da un po' che anziché rilassarmi mi innervosisco. Oggi credo si sia toccato il fondo. In attesa di squadre che si possano definire tali, e soprattutto in attesa di trasmissioni più decenti, vi saluto".