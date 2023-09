Bianca Berlinguer? "Chi vuole scipparle l'ospite": esplode il caso

05 settembre 2023 a

Sfida apertissima tra Bianca Berlinguer e Monica Maggioni. Entrambe vogliono Elly Schlein in studio. Ma se la new entry di Mediaset a È sempre Cartabianca su Rete 4 è riuscita ad aggiudicarsela per la seconda puntata, quella di martedì 12 settembre, lo stesso non si può dire di Rai 3. Per In mezz’ora, ora condotto da Maggioni, ci sarebbe al momento solo una volontà Stando a un retroscena di TvBlog diverse voci parlano di una trattativa in corso per avere la leader del Pd come prima ospite di questa nuova edizione del programma che inizierà domenica 10 settembre.

Insomma, così facendo la Rai scipperebbe il Biscione. D'altronde i temi non mancano. Schlein non le manderà a dire al governo sul salario minimo, la sanità pubblica, la scuola e il Pnrr. Ma non solo, perché la segretaria dem si prepara alle Europee. E proprio per le prossime elezioni Schlein avrebbe pensato a Lucia Annunziata, giornalista che ha da pochissimo lasciato la Rai.

Peccato però che l'ex conduttrice di In mezz'ora abbia da subito preso le distanze: "Non mi candiderò mai e poi mai alle Europee. Né con il Pd nè con nessun altro partito. Spero che questa smentita sia chiara abbastanza per mettere tranquilli tutti", sono state le sue parole.