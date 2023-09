L'aria che tira Estate, Crepet in studio? Cosa scrivono nel sottopancia: sconcerto

07 settembre 2023 a

a

a



Momento piuttosto straniante a L'aria che tira Estate. Il programma condotto da Francesco Magnani su La7 venerdì chiuderà i battenti per cedere il testimone a David Parenzo, che lunedì debutterà da presentatore "titolare" nella versione invernale del programma mattutino, L'aria che tira, sostituendo Myrta Merlino appena passata a Canale 5.

Nella penultima puntata accade qualcosa di particolare, notata dagli occhi lunghi di Dagospia. Come riporta Marco Zonetti, lo psichiatra Paolo Crepet, ospite in studio insieme, tra gli altri, alla giornalista del Riformista Claudia Fusani (che da lì a poche ore sarebbe stata protagonista di un clamoroso, esilarante scontro con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi) viene presentato ai telespettatori a casa con un sottopancia piuttosto particolare.

"Va in tv così e se ne fot***": Massimo Cacciari scatena il delirio a La7

La didascalia sotto al professore riporta infatti "Francesco Rutelli sindaco di Roma". Sì, proprio l'ex sfidante di Silvio Berlusconi nonché marito di Barbara Palombelli.

Non solo, a testimonianza di come si sia trattato della classica svista ecco comparire anche l'enigmatica scritta "in collegamento daaaaaa Bolognaaaaaaaaaaa". Non è dato sapere, peraltro, il motivo di tale incontenibile entusiasmo. Anche perché, conclude con ironia Zonetti su Dagospia, "il buon Rutelli è stato sindaco di Roma per l'ultima volta nel gennaio 2001, ovvero oltre 22 anni fa". Insomma, non proprio una notizia all'ultimo grido (di Tarzan).