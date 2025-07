Paolo Crepet spiana chi fa scena muta alla maturità: "Come si vince nella vita"

"Questo non lo condivido: i ragazzi non accettano la valutazione ma non è possibile affrontare la vita con questo atteggiamento. Ci piace tanto Sinner ma poi, quando tocca a noi, i voti non vanno bene": lo psichiatra Paolo Crepet lo ha detto al Messaggero a proposito della scelta recente di qualche studente di non affrontare l'esame orale della Maturità in segno di portesta contro un sistema che darebbe troppa importanza ai voti e meno alle persone.

Prendendo a esempio il tennista numero uno al mondo, Crepet ha spiegato che lui "accetta le sconfitte, quindi la valutazione negativa, e va avanti per cercare di migliorare. Tutte le mattine si sveglia presto per allenarsi: servire un impegno costante. Ma non per vincere: per affrontare le sfide senza paura. Aspettiamo di vedere contro Djokovic e cosa vedremo? Assisteremo a una partita in cui due persone cercano i voti, vogliono i numeri: di certo non ne hanno paura. E sanno bene che uno dei due perderà: la valutazione non è sempre positiva ma questa è la vita".