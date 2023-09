Capezzone da Porro: "Serve sicurezza, Meloni votata per questo"

08 settembre 2023 a

Si parla di criminalità, sicurezza e dell'approvazione in Cdm del dl Caivano da Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 7 settembre. E Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, rispondendo alle critiche di Marco Cappato, chiarisce che il buonismo è inutile: "La realtà è che se tu e io stasera andiamo alla stazione centrale di Milano o a Termini a Roma, e siamo due uomini adulti, abbiamo paura e te lo garantisco. Se andiamo non in due zone d'Italia ma in tutte le periferie delle principali città italiane non possiamo girare da soli".

Criminalità, quando il buonismo è inutile@Capezzone a #StaseraItalia: "Se andiamo in tutte le periferie delle principali città italiane non possiamo girare da soli" pic.twitter.com/dpxqz9JGma — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 7, 2023

Allora, prosegue Capezzone, "io sono con te se tu mi dici prendiamo la matita e su questo decreto questa cosa mi convince di più, questa cosa mi convince di meno. Ma ragazzi che un governo di centrodestra in quattro anni debba fare qualcosa di intervento di polizia, di bonifica di alcune zone, di farci tornare a casa la sera sicuri, a me sembra una cosa saggia", conclude il direttore di Libero, "e se abbiamo un po' di realismo politico, Giorgia Meloni è stata votata per questo".